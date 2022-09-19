У Білорусі затримали підписників "екстремістських" телеграм-каналів

12:01 27 жовтня Київ, Україна

У Гомелі (Білорусь) правоохоронці затримали майже 30 підписників "екстремістських" телеграм-каналів, повідомляє правозахисний центр "Вясна".



Всім затриманим висунуто звинувачення за статтею 19.11 КпАП Республіки Білорусь – «Розповсюдження інформаційної продукції, що містить заклики до екстремістської діяльності чи пропаганди такої діяльності».



За інформацією правозахисників, на одну із затриманих, 22-річну студентку Янину Змитрович, силовики чекали біля школи, де вона працює. Спочатку пропонували дівчині поїхати з ними як свідка, а коли вона попросила надіслати їй офіційну повістку, дівчину заштовхали в автомобіль, відібрали телефон і під загрозою розправи дізналися пароль від нього.



Того ж дня студентку під час трихвилинного суду засудили до 15 діб перебування у СІЗО.



Нагадаємо, постанова білоруського уряду дозволила карати користувачів месенджерів та соціальних мереж, які читають "екстремістів". Документ надав право розглядати таких людей як учасників незаконних формувань.



Максимальне покарання за відповідною статтею країни становить 7 років позбавлення волі.



З початку масових протестів у Білорусі "екстремістськими" визнали безліч ресурсів, зокрема, сайт популярного медіа Tut.by, сайт-дзеркало видання і навіть його логотип. "Екстремістським" визнали і телеграм-канал Nexta, який на момент написання новини читали 981 тисяча людей.