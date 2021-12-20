У Білорусі затримали 11 людей, які написали коментарі про смерть російських десантників

18:42 01 грудень Київ, Україна

Білоруські силовики затримали 11 людей за "блюзнірські та образливі" коментарі у зв'язку із загибеллю російських військових.



Про це повідомили у МВС республіки.



Випадок, про який нібито залишали коментарі у мережі затримані, трапився в листопаді. Тоді двоє російських десантників через сильний вітер і, як наслідок, деформації купола парашута загинули під час спільних навчань у Гродненській області.



Затримані білоруси, які вже перебувають в ізоляторі, стали фігурантами справи, порушеної за кримінальною статтею 130 КК РБ про розпалювання соціальної ворожнечі. Такі дії, згідно із законами республіки, караються штрафом, або арештом, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий термін.



Силовики повідомили, що встановили особи 50 людей, які коментували випадок у мережі, але місцезнаходження більшої частини ще встановлюють. Коментаторів білоруські силовики у повідомленні назвали "соціально невлаштованими особами, які не реалізували себе в житті, безробітними, хронічними алкоголіками, раніше засудженими".



З початку масових протестів білоруська влада активно формує негативний образ незгодних з ними, називаючи їх, зокрема, п'яницями, і таким чином нібито виправдовуючи насильство щодо громадян. У вересні минулого року МВС країни навіть оприлюднило записи телефонних дзвінків нібито "простих законослухняних громадян", які скаржилися на протестувальників та закликали ОМОН розстрілювати мітингувальників.



Також останнім часом у Білорусі почастішали затримання людей, які залишають у мережі коментарі щодо деяких подій. У жовтні силовики затримали близько 150 людей за те, що коментували новину про вбивство кадебівця.