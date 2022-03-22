У Білорусі виявили "індійський" штам коронавірусу

12:40 23 червня Київ, Україна

Мутований штам коронавірусу дістався до Білорусі, МОЗ виявив COVID-штам Дельта в десяти досліджених зразках.

Про це повідомляє пресслужба білоруського МОЗ в середу, 23 червня.

"Аналіз послідовностей вірусу SARS-CoV-2, виділених в червні з проб пацієнтів з підтвердженим COVID-19, показав, що в Мінську 10 досліджених зразків мали набір мутацій в шиповидному білку, характерних для індійського варіанту (Дельта, В.1.617.2). Так що можна констатувати, що "індійський варіант коронавірусу" виявлено в Білорусі", - сказано в повідомленні.

При цьому циркуляція цього варіанту в інших регіонах країни поки не встановлена. Тепер фахівці Республіканського науково-практичного центру епідеміології і мікробіології МОЗ проводять постійний молекулярно-генетичний скринінг варіантів вірусу SARs-CoV-2.

"Дана робота ведеться з метою спостереження та контролю за появою нових варіантів, що циркулюють в країні. Особлива увага приділяється виявленню геноваріантів, що викликають занепокоєння ВООЗ", - додали в міністерстві.

Влада Білорусі підкреслила, що активна вакцинація допоможе громадянам перенести індійський варіант COVID-19 "спокійніше".