У білорусі вводиться смертна кара за "замах на вчинення актів тероризму"

17:07 27 квітня Київ, Україна

Депутати білоруської Палати представників у другому читанні підтримали законопроєкт "Про зміну Кримінального кодексу республіки білорусь". Згідно з цим документом, у країні вводиться страта за "замах на вчинення актів тероризму".



Про це повідомили у телеграм-каналі Палати представників.

"Законопроєктом пропонується внесення змін до Кримінального кодексу республіки білорусь, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за замах на вчинення актів тероризму", - йдеться у повідомленні.

Влада країни заявляє, що проєкт закону був підготовлений для стримування впливу на "деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю".



До актів тероризму, як вважає влада білорусі, належать, серед іншого, диверсії рейкових партизанів проти пересування російських військ на війну з Україною. Правозахисники вважають їх політв'язнями.



Також слід зазначити, що "виключний захід" (тобто смертна кара) може бути призначений не лише за "вчинення актів тероризму", а й за "замах" на нього, що відкриває простір для довільного тлумачення.



Відомо, що у 1996 році у білорусі відбувся референдум щодо смертної кари. Тоді за збереження найвищого заходу покарання проголосували понад 80% опитаних (близько 6 мільйонів осіб). У конституції країни написано, що “смертна кара до її скасування може застосовуватися відповідно до закону як винятковий захід за особливо тяжкі злочини і лише згідно з вироком суду”. Місцеві медіа повідомляють, що останні дослідження громадської думки щодо скасування смертної кари показують зниження кількості її шанувальників на 15–20%. Проте додають, що досі їхня кількість залишається великою.



Нещодавно ПАРЄ закликала владу країни скасувати смертну кару. Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де смертна кара є не лише у законодавстві, а й активно застосовується щодо засуджених.



Розстріляти в країні можуть лише чоловіків, які вчинили злочин після настання 18-річного віку і не досягли на момент винесення вироку 65 років. Родичам засуджених до страти не повідомляють про день розстрілу, не дають останнього побачення перед стратою і не видають тіла для поховання.