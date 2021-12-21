У Білорусі тимчасово заборонили продаж піротехніки

15:45 12 серпень Київ, Україна

Через масові заворушення в Білорусі, влада ухвалила рішення встановити заборону, на оптово-роздрібну торгівлю піротехнічними виробами.

"Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 11 серпня 2020 р № 475" Про обіг піротехнічних виробів "вводиться заборона на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами. Заборона на реалізацію піротехнічних виробів встановлено з 12 серпня 2020 року і діє до особливого рішення уряду", - йдеться в повідомленні.

Додамо, під час протестів в Білорусі, які почалися після президентських виборів в країні 9 серпня, деякі з демонстрантів використовували піротехніку.