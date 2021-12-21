У Білорусі тимчасово заборонили продаж піротехніки
15:45 12 серпень Київ, Україна
Через масові заворушення в Білорусі, влада ухвалила рішення встановити заборону, на оптово-роздрібну торгівлю піротехнічними виробами.
"Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 11 серпня 2020 р № 475" Про обіг піротехнічних виробів "вводиться заборона на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами. Заборона на реалізацію піротехнічних виробів встановлено з 12 серпня 2020 року і діє до особливого рішення уряду", - йдеться в повідомленні.
Додамо, під час протестів в Білорусі, які почалися після президентських виборів в країні 9 серпня, деякі з демонстрантів використовували піротехніку.
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