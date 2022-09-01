У білорусі вперше визнали екстремістськими Telegram-стікери

16:31 05 серпня Київ, Україна

У білорусі вперше було визнано судом "екстремістською інформаційною продукцією" два набори Telegram-стікерів під назвами Luka та Sasha 3%.

Про це свідчать дані у "Республіканському списку екстремістських матеріалів".



У них зустрічаються іронічні картинки з олександром лукашенком та опозиційні гасла, які використовуються під час протестів 2020 року.

У 2020 році перед виборами президента білорусі в мережі з'явився мем "Саша 3%". Тоді кілька білоруських ЗМІ запропонували читачам обрати кандидата, за якого вони голосуватимуть. Як мінімум у двох таких опитуваннях лукашенко набрав лише 3%. За підсумками виборів ЦВК білорусі оголосила переможцем лукашенка, після чого в країні розпочалися масові протести.



У білорусі "екстремістськими" визнано близько 300 різних інтернет-ресурсів. Наприклад, "екстремістськими формуваннями" визнано вже понад два десятки об'єднань, фондів, телеграм-каналів та медіа. Серед них – Радіо Свобода, телеканал "Белсат", інформагентство "Белапан", телеграм-канал "Білорусь головного мозку", об'єднання колишніх силовиків BYPOL, фонд BYSOL та інші.



У жовтні 2021 року в телеграм-каналі ГУБОЗ з'явилося повідомлення, що невдовзі "передплатники екстремістських телеграм-каналів та чатів будуть притягатися до кримінальної відповідальності як учасники екстремістського формування". При цьому в самій ухвалі Радміну №575 "Про заходи протидії екстремізму та реабілітації нацизму", на яку посилалося відомство, не йшлося про кримінальну відповідальність за підписку на телеграм-канали.



Третього грудня 2021 року суд у Мінську визнав "екстремістськими матеріалами" продукцію телеграм-каналу білоруської служби Радіо Свобода, а також інших соціальних мереж видання, включаючи ютуб-канал.