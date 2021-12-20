У Білорусі військові винищувачі приземлилися на трасу

У мережі з'явилося відео, як в Буларусі військовий літак приземлився на автомобільну трасу. Це викликало шок у багатьох місцевих жителів, але виявилося, що це чергові оперативно-тактичні навчання ВПС. На кадрах видно, як винищувач відпрацьовує використання автодоріг в якості запасних аеродромів.

Дано маневр відпрацьовують на літаках МіГ-29, Су-25, Як-130 і Л-39 на заздалегідь підготовлений аеродромний ділянку автомобільної траси Мінськ - Брест. Про це повідомило Міноборони Білорусі.

Навчання розпочалися 4 серпня і триватимуть до 7 серпня.

В ході навчань літаки також готуються до повторного вильоту з траси і нанесення авіаційного удару по наземних цілях на полігоні Ружани.

Як стало відомо раніше, в Білорусі у вівторок, 4 серпня, стартував перший етап оперативно-тактичних навчань ВПС і військ ППО.

На відео нижче представлена офіційна відео трансляція посадки літаків на трасу.