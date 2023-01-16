У білорусі стартували спільні навчання з росією

10:07 16 січня Київ, Україна

У білорусі розпочалися спільні льотно-тактичні навчання російської та білоруської військової авіації. Очікується, що навчання відбуватимуться з 16 січня до 1 лютого.



Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".



Зазначається, що білоруське міноборони повідомило про початок спільного льотно-тактичного навчання авіаційних підрозділів збройних сил росії та білорусі, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил).

"Повідомляється, що в навчаннях бере участь авіація Повітряно-космічних сил росії, про що "Білоруський Гаюн" вже повідомляв раніше під час прильоту до білорусі 12 вертольотів вкс росії 8 січня і 8 винищувачів пкс росії 15 січня", - йдеться в повідомленні.

Міноборони білорусі називає головною метою навчань "підвищення оперативної сумісності при спільному виконанні навчально-бойових завдань". Також у міністерстві заявляють, що на навчаннях авіація двох країн планує відпрацювати низку інших питань:

Ведення повітряної розвідки;

Спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;

Авіаційна підтримка угруповань військ;

Висаджування тактичного повітряного десанту;

Доставка вантажів та евакуація поранених.

Також міноборони білорусі повідомило, що для забезпечення проведення навчання залучено всі аеродроми та полігони впс та військ ППО зс рб.