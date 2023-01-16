У білорусі стартували спільні навчання з росією

У білорусі розпочалися спільні льотно-тактичні навчання російської та білоруської військової авіації. Очікується, що навчання відбуватимуться з 16 січня до 1 лютого.
Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".
Зазначається, що білоруське міноборони повідомило про початок спільного льотно-тактичного навчання авіаційних підрозділів збройних сил росії та білорусі, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил).
Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".
Зазначається, що білоруське міноборони повідомило про початок спільного льотно-тактичного навчання авіаційних підрозділів збройних сил росії та білорусі, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил).
Міноборони білорусі називає головною метою навчань "підвищення оперативної сумісності при спільному виконанні навчально-бойових завдань". Також у міністерстві заявляють, що на навчаннях авіація двох країн планує відпрацювати низку інших питань:
- Ведення повітряної розвідки;
- Спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;
- Авіаційна підтримка угруповань військ;
- Висаджування тактичного повітряного десанту;
- Доставка вантажів та евакуація поранених.
Також міноборони білорусі повідомило, що для забезпечення проведення навчання залучено всі аеродроми та полігони впс та військ ППО зс рб.
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