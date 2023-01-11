У білорусі створюють власну ПВК - DW

Приватна білоруська охоронна компанія "ГардСервіс" розширює штат своїх співробітників та проводить для них тренування, що може свідчити про її трансформацію у військову компанію на зразок ПВК "Вагнер".
Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив представник Об'єднаного перехідного кабінету білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик.
Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив представник Об'єднаного перехідного кабінету білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик.
На думку Сахащика, співробітників "ГардСервісу" готують до участі у бойових діях. За його даними, персонал компанії тренується вже протягом кількох місяців, при цьому навчання відбувається на кількох білоруських полігонах.
Він додав, що останнім часом компанія значно розширила чисельність своїх працівників. За даними білоруського опозиціонера, їхня кількість вже може становити понад тисячу осіб:
Співрозмовник DW вважає, що співробітників ГардСервісу можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах і далі для проведення штурмових - так само, як найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Раніше Валерій Сахащик заявляв, що в "ГардСервіс" володимир путін "інвестував дуже серйозну суму" та створює з неї "білоруський аналог Вагнера".
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