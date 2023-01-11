У білорусі створюють власну ПВК - DW

18:40 11 січня Київ, Україна

Приватна білоруська охоронна компанія "ГардСервіс" розширює штат своїх співробітників та проводить для них тренування, що може свідчити про її трансформацію у військову компанію на зразок ПВК "Вагнер".



Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив представник Об'єднаного перехідного кабінету білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик.

"Білоруське охоронне підприємство "ГардСервіс", єдине, якому указом олександра лукашенка дозволено мати вогнепальну зброю, в рази збільшило чисельність співробітників та готується до участі у військових діях", - йдеться у повідомленні.

На думку Сахащика, співробітників "ГардСервісу" готують до участі у бойових діях. За його даними, персонал компанії тренується вже протягом кількох місяців, при цьому навчання відбувається на кількох білоруських полігонах.

"Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецзагону тренують співробітників "ГардСервіс" на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо", там також відбуваються активні дії", - розповів представник Об'єднаного перехідного. кабінету.

Він додав, що останнім часом компанія значно розширила чисельність своїх працівників. За даними білоруського опозиціонера, їхня кількість вже може становити понад тисячу осіб:

"Підготовка та набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал збільшили за рахунок офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів, які служили в силах спеціальних операцій та спецпідрозділах силових відомств білорусі", - розповів Валерій Сахащик.

Співрозмовник DW вважає, що співробітників ГардСервісу можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах і далі для проведення штурмових - так само, як найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Раніше Валерій Сахащик заявляв, що в "ГардСервіс" володимир путін "інвестував дуже серйозну суму" та створює з неї "білоруський аналог Вагнера".