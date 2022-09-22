У білорусі силовики шукатимуть росіян, які переховуються від мобілізації

19:29 22 вересня Київ, Україна

Білоруські силовики отримали інструкції, як чинити з росіянами, які їдуть до білорусі, аби втекти від мобілізації.

Про це «Наша Нiва» повідомило джерело в правоохоронних органах республіки.

«Поки що усно доручили спостерігати за „квартирами на добу“, входити в контакт із власниками житла. Нові машини у дворах із російськими номерами також наказали відстежувати. Збирати інформацію, перевіряти документи», — повідомив співрозмовник.

На думку силовика, білорусь видаватиме «ухилянтів» росії.

«Впіймати „ухилянта“ — легке завдання», — підсумувало джерело.

Російські регіони почали забороняти військовозобов'язаним виїжджати за межі міста чи району, в яких вони мешкають, після оголошеної володимиром путіним часткової мобілізації. Першим регіоном, у якому запровадили заборону, стала прикордонна з Україною Курська область. За нею пішли Краснодарський край, Дагестан, Татарстан, Якутія, Самарська, Нижегородська, Воронезька, Амурська, Смоленська, Тверська, Челябінська області. Заборони на переміщення військовозобов'язаних громадян запроваджуються військовими комісарами, які видають відповідні накази «за рекомендацією міноборони росії». Усі документи складені за одним шаблоном.