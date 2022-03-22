У Білорусі проходить масовий флешмоб проти участі у російсько-українській війні

16:05 22 березня Київ, Україна

По всій Білорусі розклеєні листівки "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії". Про це заявила політична експертка Світлана Кушнір на своїй сторінці у Facebook.

"У дворах та під'їздах, на дошках оголошень білоруси розклеюють листівки: "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії" із закликом будь-якими способами намагатися відмовитися від мобілізації. Друзі кажуть, що по Мінську таких листівок - маса, а ваш тиранишка Лукашенко наказує комунальникам зривати і знищувати їх! Але що може зробити Григорович, якщо по всій Республіці Білорусь розпочався масовий флешмоб проти участі білорусів у війні на боці РФ проти України?” – написала Світлана Кушнір.

Вона вважає, що такий флешмоб може стати першим кроком до масових протестів білорусів проти війни, яку розв'язала Росія.