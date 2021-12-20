У Білорусі тривають масові затримання

16:00 15 липень Київ, Україна

Правоохоронні органи Республіки Білорусь у вівторок затримали в різних регіонах країни понад 250 осіб за порушення громадського порядку.

Акції в Мінську та інших містах почалися після того, як напередодні ЦВК відмовила в реєстрації як кандидатів в президенти двох претендентів - екс-главі Белгазпромбанка Бабарика Віктору Бабарика і колишньому керівнику адміністрації Парку високих технологій Валерія Цепкало.

"Порушення громадського порядку вчора зафіксовані в кількох населених пунктах країни: затримано більше 250 осіб, в тому числі водії та велосипедисти, за непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи при виконанні ним службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів, а також недотримання правил дорожнього руху ", - прес-служба МВС республіки.

Найбільше порушень »було зафіксовано в Мінську, в Вітебську обійшлося без затримань.



У МВС також повідомили, що частина затриманих після складання адміністративних протоколів та проведення профілактичних бесід відпущена, а частина - поміщена в СІЗО.