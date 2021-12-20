У Білорусі тривають масові затримання

Правоохоронні органи Республіки Білорусь у вівторок затримали в різних регіонах країни понад 250 осіб за порушення громадського порядку.
Акції в Мінську та інших містах почалися після того, як напередодні ЦВК відмовила в реєстрації як кандидатів в президенти двох претендентів - екс-главі Белгазпромбанка Бабарика Віктору Бабарика і колишньому керівнику адміністрації Парку високих технологій Валерія Цепкало.
Найбільше порушень »було зафіксовано в Мінську, в Вітебську обійшлося без затримань.
У МВС також повідомили, що частина затриманих після складання адміністративних протоколів та проведення профілактичних бесід відпущена, а частина - поміщена в СІЗО.
У МВС також повідомили, що частина затриманих після складання адміністративних протоколів та проведення профілактичних бесід відпущена, а частина - поміщена в СІЗО.
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