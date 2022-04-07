У Білорусі продовжують переслідувати незалежні ЗМІ

14:10 08 липня Київ, Україна

У проросійській Білорусі за прикладом Кремля проводять організовані обшуки редакцій незалежних ЗМІ. Сьогодні повідомляється про обшуки редакції "Наша Нива", а новинний сайт республіки Tut.by був змушений запустити нове медіа під назвою Zerkalo.io., щоб уникнути статусу "екстремістського".

Про це повідомляє новоспечене білоруське "Zerkalo".



8 липня силовики прийшли в незалежне видання "Наша Нива". Видання відзначає, що головний редактор, Єгор Мартинович, затриманий. На зв'язок не виходять також деякі інші співробітники "НН".



Також повідомляється, що в квартирі у Єгора Мартиновича проводять обшук.



Telegram-канал Nexta повідомляє, що в редакцію "Брестської Газети" прийшли силовики. За словами очевидців, чотири або п'ять осіб стукали і погрожували виламати двері.



Nexta також пише: "Знищення незалежних ЗМІ триває. До редакції Барановицького видання Intex-Press прийшли з обшуком співробітники КДБ".



Як повідомили в Міністерстві інформації Білорусі, сайт "Нашої Ниви" був заблокований за запитом Генпрокуратури. Рішення прийнято "у зв'язку з розміщенням інформації, поширення якої заборонено п. 1 ст. 38 закону "Про засоби масової інформації".

Колишня команда одного з найбільших новинних сайтів Білорусі Tut.by запустила нове медіа під назвою Zerkalo.io. Про це повідомляється на його сайті.

"Ми не повертаємося під старим брендом, тому що хочемо, щоб ви могли і далі отримувати об'єктивну інформацію про ситуацію в країні, не боячись протоколів, штрафів і ув’язнення, якщо Tut.by визнають екстремістським", - йдеться в повідомленні.

Соціальні мережі Tut.by, які залишилися під контролем журналістів, стануть соцмережами Zerkalo.io і в майбутньому змінять назву.





За словами журналістів, назва нового медіа - це натяк на те, що воно відображає реальність. При цьому, як відзначають автори проєкту, ресурс не буде повністю копіювати Tut.by: через брак коштів журналістам довелося відмовитися від деяких рубрик.



Також вони запевнили, що Zerkalo.io закінчить своє існування в той день, коли Tut.by зможе легально відновити свою повноцінну роботу в Білорусі з усім архівом публікацій.



Нагадаємо, 18 травня 2021 року сайт Tut.by був заблокований. Проти керівників порталу завели справу про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. МВС Білорусі вимагає визнати екстремістськими сайт і соцмережі видання.



За даними Similarweb, Tut.by - найбільший новинний портал Білорусі. Він працював з 2000 року. Журналісти видання активно висвітлювали акції протесту в країні, які проходили в кінці літа, восени і взимку 2020 року після виборів президента.