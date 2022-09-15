У білорусі засудили журналіста-розслідувача до 13 років колонії

10:42 15 вересня Київ, Україна

У білорусі журналіста газети "Новий час" та міжнародної спільноти InformNapalm Дениса Івашина засудили до 13 років та одного місяця позбавлення волі.



Таке рішення ухвалив Гродненський обласний суд, повідомляє правозахисний центр "Вясна".



Вирок Івашин відбуватиме у колонії в умовах посиленого режиму. Також суд оштрафував його на 4800 рублів.



Крім того, Івашин, який утримується за ґратами вже півтора року, має виплатити моральну компенсацію дев'ятьом потерпілим – по 2000 рублів кожному.



Івашина було звинувачено за статтею 365 (втручання у діяльність співробітника внутрішніх справ) та частиною 1 статті 356 (державна зрада) Кримінального кодексу білорусі.



Суд тривав місяць у закритому режимі, оскільки на процесі "розглядали дані, що становлять державну таємницю". 12 вересня Івашин виступив із останнім словом, але громадськість його не змогла почути, бо весь процес проходив у закритому режимі.



Звинувачення висунули Івашину після публікації статті-розслідування на сайті InformNapalm та в газеті "Новий час". Він розповідав, як журналісти ідентифікували колишніх співробітників українського спецпідрозділу Беркут, які брали участь у розгонах білоруських протестів у лавах білоруського ОМОНу. Білоруська служба безпеки КДБ звинуватила Івашина у співпраці з українською розвідкою.



У міжнародній організації Комітет захисту журналістів (КЗЖ) назвали звинувачення проти журналіста сфабрикованими та закликали негайно звільнити його, а також інших представників друку, ув'язнених режимом президента олександра лукашенка.

"КЗЖ глибоко шокований 13-річним ув'язненням Дениса Івашина. Звинувачення проти нього, здається, повністю сфабриковані та спрямовані на те, щоб тероризувати незалежних журналістів та завадити їм продовжувати свою роботу в білорусі”, – сказав Карлос Мартінес де ла Серна, програмний директор КЗЖ у Нью-Йорку.