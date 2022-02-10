У Білорусі розбився військовий літак, є жертви

У місті Барановичі Брестської області при виконанні навчально-тренувального польоту через технічні неполадки впав військовий літак Як-130.
Про це повідомляє Telegram-канал Nexta з посиланням на Міноборони країни.
На жаль, обидва льотчики загинули.
Політ виконували командир ланки навчально-бойової ескадрильї 116-ої ШАБ майор Ничипорчик Андрій Володимирович і лейтенант Куканенко Микита Борисович - льотчик ланки навчально-бойової ескадрильї на Як-130 116-ої ШАБ.
Інших жертв і руйнувань немає.
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