У Білорусі розбився військовий літак, є жертви

14:04 19 травень Київ, Україна

У місті Барановичі Брестської області при виконанні навчально-тренувального польоту через технічні неполадки впав військовий літак Як-130.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta з посиланням на Міноборони країни.

"Під Барановичами зазнав катастрофи військовий літак Лідської штурмової авіабази Як-130. При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту. Переконавшись, що траєкторія падіння літака знаходиться поза житловими будинками, льотчики катапультувалися", - йдеться в повідомленні.

На жаль, обидва льотчики загинули.

Політ виконували командир ланки навчально-бойової ескадрильї 116-ої ШАБ майор Ничипорчик Андрій Володимирович і лейтенант Куканенко Микита Борисович - льотчик ланки навчально-бойової ескадрильї на Як-130 116-ої ШАБ.

Інших жертв і руйнувань немає.