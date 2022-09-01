У білорусі польську журналістку засудили до 5 років колонії

10:20 04 серпня Київ, Україна

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав вирок журналістці "абсолютним скандалом".

Слауніковій інкримінували "створення екстремістського формування". Процес тривав більше місяця за зачиненими дверима. 3 серпня їй засудили до 5 років колонії.

"Свобода преси, свобода слова та безперешкодне право висловлювати погляди – це ключові принципи демократії. Вирок режиму лукашенка щодо журналістки Ірини Слаунікової – 5 років колонії – це абсолютний скандал, порушення всіх цивілізаційних норм, прав людини та журналістів", - заявив Моравецький.



За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", зараз у білорусі щонайменше 1253 засуджені є політв'язнями.