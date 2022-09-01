У білорусі польську журналістку засудили до 5 років колонії
10:20 04 серпня Київ, Україна
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав вирок журналістці "абсолютним скандалом".
Слауніковій інкримінували "створення екстремістського формування". Процес тривав більше місяця за зачиненими дверима. 3 серпня їй засудили до 5 років колонії.
"Свобода преси, свобода слова та безперешкодне право висловлювати погляди – це ключові принципи демократії. Вирок режиму лукашенка щодо журналістки Ірини Слаунікової – 5 років колонії – це абсолютний скандал, порушення всіх цивілізаційних норм, прав людини та журналістів", - заявив Моравецький.
За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", зараз у білорусі щонайменше 1253 засуджені є політв'язнями.
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