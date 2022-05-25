У білорусі підтвердили, що постачають росії зброю

14:59 25 травня Киев, Украина

"Прем'єр-міністр" режиму лукашенка Роман Головченко заявив, що білорусь постачає зброю російській федерації. За словами "прем'єра", білоруська зброя затребувана не лише всередині країни, а й "для потреб російської федерації".

Зброя російського виробництва зараз користується попитом у російських споживачів, заявив Головченко у програмі "До опівночі", показаній на держтелеканалі "Білорусь-1" увечері 24 травня.



Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет у 2018-2020 роках, визнав труднощі з експортом продукції через західні санкції проти Військово-промислового комплексу (ВПК).

"Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використовували західні комплектувальні. Але ВПК білорусі не перший рік під санкціями", - наголосив він.

За його словами, для цього виробники "зайнялися імпортозаміщенням, зміцнили зв'язки із російськими виробниками".



І, звичайно ж, зброя зараз дуже потрібна не тільки для внутрішніх потреб республіки, а й для російської федерації. Ми маємо спільні програми.



Ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було, ведемо науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, у тому числі з урахуванням досвіду подій в Україні.