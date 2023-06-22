У білорусі "негативно приземлився" військовий вертоліт Мі-24

16:05 22 червня Київ, Україна

У білорусі розбився гелікоптер Мі-24, який, ймовірно, належав повітряним силам російської федерації. Аварія сталася на ділянці траси між Івацевичами та Барановичами. За попередньою інформацією, екіпаж вижив.

Від міноборони білорусі немає офіційного підтвердження, чий вертоліт упав - білоруський або російський.

Однак на опублікованому фото з вертольотом видно напис на хвості «Небезпечно», а також червона зірка, як на вертольотах ВКС росії. На вертольотах ВС білорусі зірка зображується трохи інакше — з тонкою червоною окантовкою;

Крім того, на корпусі видно символ, схожий на Z – його міноборони росії використовує з початку вторгнення до України;

За сукупністю розмірів та взаємного розташування маркувань та написів, а також за наявності літери Z, можна припустити, що на фото зображені уламки вертольота Мі-24 ВКС росії (а не ВС білорусі).