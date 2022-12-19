У білорусі оголосили про завершення перевірки боєздатності військ

14:33 19 грудня Київ, Україна

У білорусі заявили про завершення перевірки бойової готовності збройних сил країни, які розпочалися 6 днів тому.

Про це повідомляє пресслужба міноборони білорусі.



Міноборони білорусі повідомляє, що у збройних силах завершилися заходи щодо перевірки бойової готовності, що проводяться за дорученням самопроголошеного президента олександра лукашенка.



За дорученням лукашенка, білорусь 13 грудня розпочала раптову перевірку бойової готовності армії та перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.



Однією з військових частин поставлено завдання щодо прикриття та взяття під охорону об'єкта на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.

Державна прикордонна служба України повідомила 13 грудня, що не фіксує на кордоні з білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення. У ДПСУ вважають оголошену перевірку боєздатності білоруської армії нагнітанням ситуації.