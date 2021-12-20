У Білорусі перебувають близько 10 тисяч мігрантів, які прагнуть потрапити до Євросоюзу

16:56 01 грудень Київ, Україна

За інформацією польської прикордонної служби, в Білорусі перебувають щонайменше 10 тисяч мігрантів, які мають намір потрапити до ЄС.

Такі дані оприлюднив офіційний представник відомства на брифінгу у Варшаві. Згідно з наданою інформацією, стихійних таборів мігрантів на білоруській стороні біля прикордонних переходів більше немає. Проте білоруські спецслужби регулярно привозять мігрантів на фурах до кордону.



За даними польської сторони, за останню добу польськими прикордонниками зареєстровано 134 спроби незаконного перетину кордону з боку Білорусі. Як повідомляється, рано-вранці 30 листопада недалеко від населеного пункту Шудзялово велика група "агресивних іноземців" кидала в польських прикордонників каміння, металеві прути та петарди. Ще один схожий інцидент стався на околицях села Мельник.



За словами білоруського правителя Олександра Лукашенка, у телефонній розмові з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель (Angela Merkel), він хоче вирішити "проблему" до кінця нинішнього року, а також має намір звернутися до людей, які прибули з близькосхідних країн, з проханням про повернення на батьківщину, оскільки "ніякого гуманітарного коридору не буде". Раніше він закликав Німеччину прийняти кілька тисяч мігрантів та стверджував, що німецька сторона виявила готовність зробити це. Подібні твердження у Берліні неодноразово спростовувалися.

Тим часом запланований на 30 листопада рейс для вивезення громадян Іраку з Білорусі авіакомпанія Iraqi Airways в останній момент скасувала. Мінський аеропорт повідомив про це в каналі новин Telegram. Про причини скасування у повідомленні не йдеться. Минулими вихідними на батьківщину евакуювали сотні мігрантів, які застрягли в Білорусі біля зовнішніх кордонів ЄС.



У пункті тимчасового розміщення мігрантів у логістичній залі у Брузгах біля кордону з Польщею все ще перебувають сотні людей. Багато хто потребує медичної допомоги. За даними білоруського державного агентства БелТА, там відкрито невеликий стаціонарний пункт медичної допомоги, який працює цілодобово.