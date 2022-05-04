У білорусі розпочалися раптові військові навчання

08:57 04 травня Київ, Україна

У збройних силах білорусі почалася раптова перевірка сил реагування, в ході якої «військові частини та підрозділи мають відпрацювати питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу в призначені райони та виконання навчально-бойових завдань».

Про це повідомляє міністерство оборони країни.



У відомстві зазначили, що склад сил, які беруть участь у перевірці, поетапно нарощуватиметься і що під час маневрів заплановано переміщення «значної кількості військової техніки» — і закликали цивільних водіїв до пильності.





Як і на попередніх навчаннях із російською армією, у міноборони білорусі заявили, що заходи "не несуть жодної загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн, зокрема".



При цьому у відомстві не уточнюють, у якій частині країни проводитимуть навчання.



Зазначимо, що білорусь не бере прямої участі у війні, яку росія розв'язала проти України, при цьому надає свою територію російським військам. Зокрема, влада білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею.