У Білорусі на "Марші народовладдя" затримано 927 осіб

07:18 09 листопада Київ, Україна

Почався четвертий місяць масових протестів в Білорусі, які супроводжуються регулярними арештами і жорстокими розправами силовиків.Так, на "Марші народовладдя", який проходив в Мінську 8 листопада, було затримано чергову рекордну кількість громадян.

Співробітниками білоруської міліції затримано 927 осіб. Про затриманих повідомив сайт правозахисного центру "Весна".



Правозахисники опублікували прізвища затриманих, місто і управління міліції, в яке доставили людей. Більшість було затримано в Мінську. Поодинокі випадки відзначені в Гомелі, Вітебську, Бобруйську.



Серед затриманих виявився білоруський актор Олександр Жданович, ведучій дитячої вечірньої передачі "Калиханка". Жданович заступився за жінку, на яку кричав співробітник ОМОН, повідомив портал TUT.BY.



"Олександр підійшов до нього з хрестом і ввічливо попросив не кричати. Після цих слів той омонівець віддав наказ двом іншим, ті заламали акторові руки і забрали в автобус", - сказано в повідомленні.



За даними сайту, актор знаходиться в будівлі Партизанського РУВС Мінська.



8 листопада білоруські силовики затримали "Міс Білорусь 2008" Ольгу Хижинкову і ще близько 19 жінок. Їх посадили в автозаки і повезли в невідомому напрямку.