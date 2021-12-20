У Білорусі триває слідство у справі про затримання російських бойовиків

Розслідування у справі про затриманих в Білорусі російських бойовиках знаходиться в активній стадії. Як розповів на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком голова Слідчого комітету Іван Носкевіч, під час допитів члени військового формування Вагнер плутаються в свідченнях.

"Зокрема, про те, що група нібито мала намір вилетіти з Мінська в Стамбул, кажуть менше половини людей, решта вказують зовсім інші точки остаточного візиту в інші країни", - сказав він. Що стосується тих, які нібито летіли до Туреччини, у них точно так само різні цілі потрапляння в цю країну, зазначив Носкевіч. "Хтось летів засмагати, хтось відпочивати, хтось нібито охороняти якісь об'єкти, а хтось оглянути собор Святої Софії", - уточнив він.

Носкевіч назвав виліт групи в Туреччину запланованим заздалегідь алібі, так як до аеропорту вагнеровци так і не доїхали - хоча квитки були. Замість цього вони спочатку заселилися в мінську готель IBB, де заздалегідь були заброньовані номери.

При виселенні з готелю росіяни повідомили її співробітникам, що їдуть в аеропорт, а насправді переїхали в санаторій Белорусочка, де їх затримали.

За словами Носкевіча, слідчі з'ясували і інші подробиці. Так, в одному з месенджерів була створена спеціальна група, в якій старший координував дії підлеглих від розпорядку дня, переклички - до часу загального збору. Туди ж надійшов наказ спалити старі квитки на території санаторію.

Як відомо, влада Білорусі повідомили про затримання в ніч на 29 липня 33 громадян РФ, яких в Мінську називають співробітниками іноземної приватної військової компанії. За останніми даними, їх підозрюють у підготовці масових заворушень.

Незабаром президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував затримання представників іноземної приватної військової компанії.