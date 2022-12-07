У білорусі хочуть ввести смертну кару для чиновників і військових за держзраду

12:26 07 грудня Київ, Україна

У білорусі планують страчувати за державну зраду. Палата представників білорусі у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності".

Про це повідомляє Reform.by.



Смертна кара, згідно із законопроєктом, може бути застосована до посадової особи, яка зрадила державу, або військовослужбовця.



Йдеться про "стримуючий вплив на деструктивні елементи, а також демонстрацію рішучої боротьби зі зрадою в державі", зазначила у коментарі пресслужба Палати представників.

"Проєктом закону пропонується внесення змін до санкцій частини 2 статті 356 КК, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за зраду держави, вчинену посадовою особою, яка обіймає державну посаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця. У зв'язку з цим приводяться у відповідність також статті 58 та 59 КК», — йдеться у коментарі пресслужби.

Також проєкт вносить уточнення до статті 360 Кримінального кодексу країни щодо диверсії. Замість "заподіяння шкоди економічній безпеці та обороноздатності" метою скоєння злочину буде вважатися "заподіяння шкоди економічній та (або) військовій безпеці". Статтю також хочуть доповнити приміткою про звільнення людини від кримінальної відповідальності за підготовчі дії до диверсії у разі її запобігання.

Білорусь – єдина країна Європи, де смертна кара закріплена як міра покарання на законодавчому рівні.