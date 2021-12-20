У Білорусі блогера засудили до 13 років колонії за "розпалювання ворожнечі"

Сьогодні, 17 грудня, суд Мінська засудив блогера Едуарда Пальчиса до 13 років в'язниці відразу за кількома статтями КК Білорусі.
Про це повідомили правозахисники.
Чоловіка звинуватили за статтями "Організація масових заворушень", "Організація дій, що грубо порушують громадський порядок", "Розпалювання соц. ворожнечі" та "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці Білорусі".
Як стверджувала сторона звинувачення, публікації в телеграм-каналі блогера PALCHYS та однойменному ютуб-каналі були спрямовані на "розпалювання соцворожнечі та ворожнечі за ознакою профприналежності", зокрема, щодо силовиків та посадових осіб.
Водночас слідчі зазначили, що Пальчис повідомляв про місце та час майбутніх акцій протесту, а також нібито навчав та готував їхніх потенційних учасників. Вони кваліфікували це як організацію масових заворушень та грубе порушення порядку.
Також блогера звинуватили в тому, що він нібито створював та розповсюджував матеріали дистабілізаційного характеру – "з метою полегшити подальше захоплення держвлади в Білорусі".
20 квітня суд Партизанського району Мінська визнав телеграм-канал PALCHYS екстремістським.
Сам Пальчис був затриманий ще у вересні 2020 року та засуджений до 30 діб адмінарешту. Після того як цей термін минув, його не відпустили, а порушили проти нього кримінальну справу за статтею про організацію масових заворушень.
Дружина блогера Вікторія Пальчис після повідомлень про це виїхала із республіки.
Нагадаємо, що тиск на свободу друку в країні посилився після початку протестів незгодних із обранням Олександра Лукашенка президентом Білорусі у серпні 2020 року. Більшість демократичних країн не визнали оголошених результатів.
У рейтингу свободи преси - 2021 від міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" Білорусь посіла 158-е місце зі 180 країн через "безпрецедентні репресії проти журналістів для приховування масштабів акцій протесту проти оголошених результатів президентських виборів".
Про це повідомили правозахисники.
Чоловіка звинуватили за статтями "Організація масових заворушень", "Організація дій, що грубо порушують громадський порядок", "Розпалювання соц. ворожнечі" та "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці Білорусі".
Як стверджувала сторона звинувачення, публікації в телеграм-каналі блогера PALCHYS та однойменному ютуб-каналі були спрямовані на "розпалювання соцворожнечі та ворожнечі за ознакою профприналежності", зокрема, щодо силовиків та посадових осіб.
Водночас слідчі зазначили, що Пальчис повідомляв про місце та час майбутніх акцій протесту, а також нібито навчав та готував їхніх потенційних учасників. Вони кваліфікували це як організацію масових заворушень та грубе порушення порядку.
Також блогера звинуватили в тому, що він нібито створював та розповсюджував матеріали дистабілізаційного характеру – "з метою полегшити подальше захоплення держвлади в Білорусі".
20 квітня суд Партизанського району Мінська визнав телеграм-канал PALCHYS екстремістським.
Сам Пальчис був затриманий ще у вересні 2020 року та засуджений до 30 діб адмінарешту. Після того як цей термін минув, його не відпустили, а порушили проти нього кримінальну справу за статтею про організацію масових заворушень.
Дружина блогера Вікторія Пальчис після повідомлень про це виїхала із республіки.
Нагадаємо, що тиск на свободу друку в країні посилився після початку протестів незгодних із обранням Олександра Лукашенка президентом Білорусі у серпні 2020 року. Більшість демократичних країн не визнали оголошених результатів.
У рейтингу свободи преси - 2021 від міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" Білорусь посіла 158-е місце зі 180 країн через "безпрецедентні репресії проти журналістів для приховування масштабів акцій протесту проти оголошених результатів президентських виборів".
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