У білорусі заарештували директора магазину, який відмовився продавати військовим рф запчастини

У білоруському місті Барановичі затримали директора магазину автозапчастин, який відмовився обслуговувати військовослужбовців росії.
Про це повідомляє білоруське видання, яке посилається на телеграм-канал, близький до силовиків.
За версією провладних джерел, чоловік сказав своєму співробітнику не продавати запчастини російським військовим, назвавши їх окупантами.
Після затримання силовики звинуватили підприємця в участі "в спробах захоплення влади у 2020 році" та перерахуванні коштів на підтримку Збройних сил України.
Про це повідомляє білоруське видання, яке посилається на телеграм-канал, близький до силовиків.
За версією провладних джерел, чоловік сказав своєму співробітнику не продавати запчастини російським військовим, назвавши їх окупантами.
Після затримання силовики звинуватили підприємця в участі "в спробах захоплення влади у 2020 році" та перерахуванні коштів на підтримку Збройних сил України.
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