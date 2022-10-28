У білорусі заарештували директора магазину, який відмовився продавати військовим рф запчастини

16:15 28 жовтня Київ, Україна

У білоруському місті Барановичі затримали директора магазину автозапчастин, який відмовився обслуговувати військовослужбовців росії.



Про це повідомляє білоруське видання, яке посилається на телеграм-канал, близький до силовиків.



За версією провладних джерел, чоловік сказав своєму співробітнику не продавати запчастини російським військовим, назвавши їх окупантами.



Після затримання силовики звинуватили підприємця в участі "в спробах захоплення влади у 2020 році" та перерахуванні коштів на підтримку Збройних сил України.