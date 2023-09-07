До білорусі прибула 13-а колона ПВК "Вагнер" - "Беларускі Гаюн"

12:40 28 липня Київ, Україна

Як інформує "Беларускі Гаюн", до білорусі 28 липня прибула 13-а колона ПВК "Вагнер", у ній понад 80 машин.

"Зараз трасою М5 від Бобруйська у напрямку Осиповичів рухається 13-а колона найманців ПВК "Вагнер", яка налічує щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки", - інформує "Беларускі Гаюн" станом на 9 ранку.

У колоні, за даними моніторингової групи, присутні бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан"), бензовози, ПАЗ, автобуси, КамАЗи тентовані та бортові, фури та Урали, пікапи та легкові авто, кілька тралів, вантажівка з маніпулятором та буханки.



Примітно, що деякі бронеавтомобілі рухаються із зміненою задньою частиною — у вигляді КУНГу, на який нанесений хрест, як санітарна машина. Також у колоні був помічений сірий автобус із червоно-зеленим поєднанням кольорів “лукашистів” та їхнім гербом”, — йдеться в повідомленні.

Машини рухаються на номерах так званої "ЛНР" або в супроводі ДАІ. На 9 ранку колона проїжджала Осиповичі. Далі, як і всі попередні, вона піде у напрямку табору ПВК "Вагнер" у с. Ціль, додали в моніторинговому проєкті.