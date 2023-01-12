До білорусі прибув заступник командувача російських військ в Україні

17:51 12 січня Київ, Україна

До білорусі прибула інспекція на чолі з призначеним заступником керівника так званою спецоперацією росії проти України генералом салюковим.



Про це повідомляє міністерство оборони білорусі.

"До республіки білорусь прибула комісія міністерства оборони російської федерації на чолі з головнокомандувачем сухопутними військами, генералом армії олегом салюковим", - йдеться в повідомленні.

Міноборони білорусі розповіло, що делегація проінспектувала військові частини та підрозділи російської компоненти регіонального угруповання військ, що знаходяться на полігонах Збройних сил республіки білорусь.

"Під час роботи перевірено якість занять з бойового злагодження та надано оцінку їхньої готовності виконати завдання щодо призначення на користь військової безпеки союзної держави", — наголошується в повідомленні.

8 січня стало відомо, що міністр оборони російської федерації сергій шойгу зняв з посади командувача російськими військами в Україні генерала сергія суровікіна, призначивши замість нього голову генштабу росії валерія герасимова. При цьому суровікіна понизили на посаді — він, салюков та ще один генерал призначені заступниками герасимова.