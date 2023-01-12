До білорусі прибув заступник командувача російських військ в Україні

До білорусі прибула інспекція на чолі з призначеним заступником керівника так званою спецоперацією росії проти України генералом салюковим.
Про це повідомляє міністерство оборони білорусі.
Про це повідомляє міністерство оборони білорусі.
Міноборони білорусі розповіло, що делегація проінспектувала військові частини та підрозділи російської компоненти регіонального угруповання військ, що знаходяться на полігонах Збройних сил республіки білорусь.
8 січня стало відомо, що міністр оборони російської федерації сергій шойгу зняв з посади командувача російськими військами в Україні генерала сергія суровікіна, призначивши замість нього голову генштабу росії валерія герасимова. При цьому суровікіна понизили на посаді — він, салюков та ще один генерал призначені заступниками герасимова.
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