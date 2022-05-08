Бангладеш: весілля закінчилося смертю 16 гостей

14:47 04 серпня Київ, Україна

Бангладеш , в човен, що плив по річці Падма, вдарила блискавка. У цей час на човні проходило святкування з нагоди одруження, в результаті удару блискавки загинули щонайменше 16 гостей весілля.

Про це повідомляє місцеве видання Daily Bangladesh.



Інцидент стався в середу, 4 серпня, під час святкування весілля в підокрузі Шібгандж на півночі країни, коли гості пливли на човні по річці Падма.



Постраждалі були госпіталізовані в місцеві лікарні. Влада не виключає, що кількість загиблих може збільшитися.