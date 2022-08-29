У Багдад ввели війська на тлі протестів

У столицю Іраку Багдад введено війська у зв'язку з черговим захопленням парламенту активістами.
Про це повідомляє телеканал Al-Hadath.
Як зазначили у Міноборони країни, завдання силовиків полягають у припиненні будь-яких порушень безпеки, захисті демонстрантів, а також державної та приватної власності.
За даними місцевих видань, більшість вищих чиновників уже залишили країну. Більшість доріг, що ведуть до центру Багдада, перекрито, на вулицях чути міліційні сирени. У місто введено війська, повідомляється про 125 демонстрантів, які постраждали в сутичках із силами безпеки.
Раніше прихильники шиїтського імаму Муктади ас-Садра увірвалися до будівлі парламенту, розташованої в Зеленій зоні Багдада, що особливо охороняється. Вони виступають проти висування на посаду прем'єр-міністра Іраку Мухаммада ас-Судані від блоку Координаційної структури.
Протестувальники заявили, що не покинуть будівлю парламенту доти, доки не будуть виконані всі їхні вимоги. Основними з них є розпуск законодавчого органу влади та створення перехідного уряду, в якому не буде осіб, причетних до корупції. Крім того, активісти наполягають на зміні керівництва Верховної судової ради, яка перешкоджає, на їхню думку, проведенню реформ.
У зв'язку з подіями в Іраку ООН закликає всі сторони конфлікту знизити напруженість та уникати насильства.
За словами спікера генсека організації Антоніу Гутерріша, в ООН із занепокоєнням стежать за протестами, що продовжуються в Іраку, в результаті яких багато протестувальників було поранено.
ООН просить конфліктуючі сторони забути про розбіжності та сформувати ефективний національний уряд.
За даними місцевих видань, більшість вищих чиновників уже залишили країну. Більшість доріг, що ведуть до центру Багдада, перекрито, на вулицях чути міліційні сирени. У місто введено війська, повідомляється про 125 демонстрантів, які постраждали в сутичках із силами безпеки.
Раніше прихильники шиїтського імаму Муктади ас-Садра увірвалися до будівлі парламенту, розташованої в Зеленій зоні Багдада, що особливо охороняється. Вони виступають проти висування на посаду прем'єр-міністра Іраку Мухаммада ас-Судані від блоку Координаційної структури.
Протестувальники заявили, що не покинуть будівлю парламенту доти, доки не будуть виконані всі їхні вимоги. Основними з них є розпуск законодавчого органу влади та створення перехідного уряду, в якому не буде осіб, причетних до корупції. Крім того, активісти наполягають на зміні керівництва Верховної судової ради, яка перешкоджає, на їхню думку, проведенню реформ.
У зв'язку з подіями в Іраку ООН закликає всі сторони конфлікту знизити напруженість та уникати насильства.
За словами спікера генсека організації Антоніу Гутерріша, в ООН із занепокоєнням стежать за протестами, що продовжуються в Іраку, в результаті яких багато протестувальників було поранено.
ООН просить конфліктуючі сторони забути про розбіжності та сформувати ефективний національний уряд.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі