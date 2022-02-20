У багажі Навального з'явилася третя кримінальна справа

Скандально відомий опозиціонер Олексій Навальний підозрюється в образі судді, яка визнала його винним у наклепі на ветерана. У зв'язку з цим на політика заведено третю кримінальну справу.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на адвоката Навального Ольгу Михайлову у вівторок, 25 травня.
Щодо Навального також розслідуються справи про розкрадання пожертв заснованому ним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) і створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян.
Навальний підозрюється в образі судді Віри Акімової, яка визнала опозиціонера винним у наклепі на ветерана.
Сам Навальний підтвердив в Facebook, що напередодні до нього приходив "слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії", який повідомив йому про розслідування трьох кримінальних справ. За його словами, розслідуванням справ займається 21 слідчий.
У пості зазначено, що слідчий не пояснив Навальному, як саме він образив суддю.
Навальний підозрюється в образі судді Віри Акімової, яка визнала опозиціонера винним у наклепі на ветерана.
Сам Навальний підтвердив в Facebook, що напередодні до нього приходив "слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії", який повідомив йому про розслідування трьох кримінальних справ. За його словами, розслідуванням справ займається 21 слідчий.
У пості зазначено, що слідчий не пояснив Навальному, як саме він образив суддю.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі