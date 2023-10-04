В Азербайджані затримали колишніх "президентів" Карабаха - ЗМІ

09:44 04 жовтня Київ, Україна

Затримали колишніх президентів невизнаного Нагірного Карабаху – Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна, Араїка Арутюняна, а також ексглаву карабаського парламенту Давида Ішханяна.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.



За даними ЗМІ, колишніх чиновників затримали у місті Ханкенді (Степанакерт). Гукасяна, Саакяна та Ішханяна доставили в Баку. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.



Як пише видання, карабаський парламентарій, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що зв'язатися із затриманими більше доби не вдається.



Цей ексдепутат Нагірного Карабаху також заявив, що 3 жовтня через азербайджанський КПП до Вірменії прибули директор Служби національної безпеки Нагірного Карабаху Арарат Мелкумян, міністр внутрішніх справ Карен Саргсян, міністр Артур Арутюнян та керівник адміністрації президента Карабаха Карен Шахраманян. Вони не мають жодної інформації про затримання колишніх президентів та спікера парламенту.



У карабаському інфоцентрі заявляли, що чинний президент Самвел Шахраманян, який підписав указ про припинення існування карабаської республіки, залишиться з групою відповідальних осіб у Степанакерті до завершення робіт з пошуку останків загиблих і зниклих безвісти внаслідок бойових дій 19-20 вересня і вибуху.