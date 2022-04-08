В Азербайджані створять російсько-турецький центр з моніторингу ситуації в Карабаху

05:36 12 листопада Київ, Україна

На території Азербайджану буде створено російсько-турецький центр з моніторингу ситуації з припиненням вогню в Нагірному Карабаху. У функції центру входитиме розгляд будь-яких скарг, пов'язаних з порушенням мирних домовленостей.

Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС.



"За підсумками переговорів підписано меморандум про створення спільного центру з контролю за припиненням вогню і всіх військових дій в зоні нагірнокарабаського конфлікту", - сказано в повідомленні.



Центр по контролю за припиненням вогню буде перебувати на території Азербайджану. Він буде здійснювати збір, узагальнення і перевірку інформації про дотримання сторонами режиму припинення вогню.



