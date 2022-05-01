В Азербайджані з'явився власний День Перемоги. Відзначатися він буде 10 листопада

10 листопада в Азербайджані, за наказом президента, стає новим офіційним державним святом. Ільхам Алієв назвав його Днем Перемоги.
Таке розпорядження опубліковане на сайті президента країни.
У заяві Алієва йдеться, що з 1980-х років Вірменія намагалася анексувати 20% території Азербайджану, в результаті чого більш ніж мільйону азербайджанців довелося переселитися.
За словами Алієва, за 44 дні війни армія Азербайджану "захопила безліч населених пунктів і стратегічних висот". Він називає завершення війни "капітуляцією Вірменії та її визнанням поразки у війні".
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