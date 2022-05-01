В Азербайджані з'явився власний День Перемоги. Відзначатися він буде 10 листопада

15:53 02 грудня Київ, Україна

10 листопада в Азербайджані, за наказом президента, стає новим офіційним державним святом. Ільхам Алієв назвав його Днем Перемоги.

Таке розпорядження опубліковане на сайті президента країни.

У заяві Алієва йдеться, що з 1980-х років Вірменія намагалася анексувати 20% території Азербайджану, в результаті чого більш ніж мільйону азербайджанців довелося переселитися.
"У відповідь на провокації і військову агресію Вірменії азербайджанський народ почав патріотичну війну, щоб припинити окупацію наших земель і змусити Вірменію до миру", - заявив президент Азербайджану.
За словами Алієва, за 44 дні війни армія Азербайджану "захопила безліч населених пунктів і стратегічних висот". Він називає завершення війни "капітуляцією Вірменії та її визнанням поразки у війні".