В Австрії ввели локдаун для невакцинованих

14:53 15 листопад Київ, Україна

Влада Австрії прийняла рішення ввести з 15 листопада обмеження для громадян, які не отримали щеплення від коронавірусу, а це майже 2 млн австралійців.

Про це повідомляє ВВС.



Нові обмеження стосуються людей віком від 12 років, які не мають COVID-сертифікату. Відсьогодні вони можуть виходити з дому лише для відвідування:

супермаркету;

аптек;

перукарні;

лікаря;

пункту вакцинації;

роботи;

навчання;

релігійних установ