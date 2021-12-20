В Австрії ввели локдаун для невакцинованих

Влада Австрії прийняла рішення ввести з 15 листопада обмеження для громадян, які не отримали щеплення від коронавірусу, а це майже 2 млн австралійців.
Про це повідомляє ВВС.
Нові обмеження стосуються людей віком від 12 років, які не мають COVID-сертифікату. Відсьогодні вони можуть виходити з дому лише для відвідування:
Нові обмеження стосуються людей віком від 12 років, які не мають COVID-сертифікату. Відсьогодні вони можуть виходити з дому лише для відвідування:
- супермаркету;
- аптек;
- перукарні;
- лікаря;
- пункту вакцинації;
- роботи;
- навчання;
- релігійних установ
Правила діятимуть щонайменше до 24 листопада, а їхнє порушення загрожує штрафом у розмірі 1450 євро. Поліція вибірково перевірятиме сертифікати вакцинації у громадських місцях.
До локдауну для невакцинованих влада країни вдається через зростання кількості хворих. У 9-мільйонній Австрії повністю прищепилося проти коронавірусу лише 63% населення.
В Україні в червоній зоні епіднебезпеки знаходяться 17 областей. Червоним із 1 листопада став і Київ.
У цих регіонах, зокрема, обмежують роботу шкіл, ресторанів та торгових центрів, кінотеатрів та театрів, проте для повністю вакцинованих громадян обмеження не діють.
Загалом уже 12,2 мільйона українців отримали хоча б одну дозу вакцини, а щеплених двома дозами нарахували 8,7 мільйона. З липня доступ до вакцинації мали всі охочі після 18 років, проте нещодавно щеплення дозволили і дітям від 12 років. Для введення препарату батьки або самі діти 16-17 років повинні звернутися до педіатра чи сімейного лікаря. Той видасть направлення, з яким і потрібно піти до обраного пункту щеплення.
До локдауну для невакцинованих влада країни вдається через зростання кількості хворих. У 9-мільйонній Австрії повністю прищепилося проти коронавірусу лише 63% населення.
В Україні в червоній зоні епіднебезпеки знаходяться 17 областей. Червоним із 1 листопада став і Київ.
У цих регіонах, зокрема, обмежують роботу шкіл, ресторанів та торгових центрів, кінотеатрів та театрів, проте для повністю вакцинованих громадян обмеження не діють.
Загалом уже 12,2 мільйона українців отримали хоча б одну дозу вакцини, а щеплених двома дозами нарахували 8,7 мільйона. З липня доступ до вакцинації мали всі охочі після 18 років, проте нещодавно щеплення дозволили і дітям від 12 років. Для введення препарату батьки або самі діти 16-17 років повинні звернутися до педіатра чи сімейного лікаря. Той видасть направлення, з яким і потрібно піти до обраного пункту щеплення.
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