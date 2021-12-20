В Австрії впевнені, що ПП-2 добудують, незважаючи на санкції США

08:13 20 березень Київ, Україна

Російсько-німецький комерційний проєкт Північний потік-2 має вагоме значення для безпеки постачання європейського газового ринку, тому він повинен бути добудований, незважаючи на санкції США.

Про це заявив голова правління австрійського нафтогазового концерну OMV Райнер Зеле, що є партнером Газпрому при будівництві трубопроводу.



"Я сподіваюся на це (завершення будівництва, - ред.). Цей проєкт має велике значення для безпеки постачання європейського газового ринку", - заявив Зеле.



Він додав, що при цьому відповідальність за прийняття рішень лежить на Європі.



Говорячи про санкції Білого дому, він зазначив, що Європу і США "пов'язує глибока трансатлантична дружба", отже, вважає Зеле, "друзі не повинні погрожувати один одному".





