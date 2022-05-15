В Австрії дозволили здійснювати асистований суїцид

06:17 14 грудня Київ, Україна

Закон про заборону евтаназії визнаний Конституційним Судом Австрії як той, що порушує право людини на самовизначення, тепер важкохворі пацієнти зможуть зробити асистований суїцид - за допомогою лікаря.



Про це повідомляє Deutsche Welle.



Суд обґрунтував, що повинен бути дозволений асистований суїцид, коли пацієнт сам приймає препарати, щоб покінчити з життям, а лікар йому в цьому тільки допомагає. Однак, перш ніж вдатися до такого кроку, необхідно переконатися в тому, що на таке рішення людини не вплинули такі фактори, як, наприклад, його матеріальне становище. Також слід переконатися, що тяжкохворим людям, які прагнуть померти з чиєюсь допомогою, забезпечується належний догляд.



Конституційний Суд зобов'язав уряд і парламент Австрії до 1 січня 2022 року розробити і прийняти відповідне законодавство.



Також суд постановив, що евтаназія шляхом смертельної ін'єкції, яку робить лікар на прохання пацієнта, не допускається. Сьогодні в Австрії асистований суїцид карається тюремним ув'язненням до 5 років.



З проханням переглянути норми закону до Конституційного Суду звернувся 56-річний тяжкохворий і лікар, який хотів отримати право допомагати пацієнтам йти з життя без юридичних наслідків для себе.



Станом на 2020 рік, евтаназія в тій чи іншій формі офіційно дозволена в Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах (Верховний суд Нідерландів дозволив проводити евтаназію хворим на тяжку деменцію), Швейцарії, Німеччині, Канаді, Колумбії, частини Австралії (в одному зі штатів Австралії вперше застосували закон про евтаназію), деяких штатах США.