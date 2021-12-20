В Австрії назвали главу уряду та консервативної партії АНП

Глава МВС Австрії Карл Негаммер призначений на посаду голови правлячої консервативної Австрійської народної партії (АНП). Відповідне рішення одноголосно ухвалило правління партії у п'ятницю, 3 грудня.
Передбачається, що новий глава австрійських консерваторів стане новим федеральним канцлером країни. Оскільки чинний канцлер Австрії Александер Шалленберг напередодні, 2 грудня, відмовився від амбіцій очолити партію та анонсував відставку, адже, за його словами, партію та уряд має очолювати одна людина.
Шалленберг, який обіймає свою нинішню посаду з жовтня, заявив про намір подати у відставку після того, як його попередник на посаді канцлера і чинний лідер АНП Себастьян Курц оголосив про відхід з політики.
49-річний Негаммер очолював Міністерство внутрішніх справ Австрії з 2020 року. Він професійний військовий у званні лейтенанта. Вважається, що він виступає за жорсткішу позицію проти нелегальної міграції та радикального ісламізму. Одним із головних його проєктів на посаді міністра внутрішніх справ була реструктуризація внутрішньої розвідки, яка останніми роками критикувалася. На думку політичних оглядачів, Негаммер належав до розширеного, але не дуже близького кола довірених осіб Курца, зазначає dpa.
Передбачається, що новий глава австрійських консерваторів стане новим федеральним канцлером країни. Оскільки чинний канцлер Австрії Александер Шалленберг напередодні, 2 грудня, відмовився від амбіцій очолити партію та анонсував відставку, адже, за його словами, партію та уряд має очолювати одна людина.
Шалленберг, який обіймає свою нинішню посаду з жовтня, заявив про намір подати у відставку після того, як його попередник на посаді канцлера і чинний лідер АНП Себастьян Курц оголосив про відхід з політики.
49-річний Негаммер очолював Міністерство внутрішніх справ Австрії з 2020 року. Він професійний військовий у званні лейтенанта. Вважається, що він виступає за жорсткішу позицію проти нелегальної міграції та радикального ісламізму. Одним із головних його проєктів на посаді міністра внутрішніх справ була реструктуризація внутрішньої розвідки, яка останніми роками критикувалася. На думку політичних оглядачів, Негаммер належав до розширеного, але не дуже близького кола довірених осіб Курца, зазначає dpa.
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