В Австрії чинний президент Ван дер Беллен переміг на президентських виборах

09:22 10 жовтня Київ, Україна

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен переміг на виборах президента, які відбулися в країні в неділю, 9 жовтня. Про це повідомляє Reuters.



Ван дер Беллен забезпечив собі другий шестирічний термін на посаді, отримавши явну більшість голосів одразу у першому турі виборів. Згідно з попередніми результатами голосування від Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії, Ван дер Беллен набрав 54,6 відсотка голосів.



Щоб оголосити остаточні результати недільного голосування, необхідно опрацювати ще близько 800 тисяч бюлетенів, надісланих за допомогою поштового голосування, але ситуація навряд чи сильно зміниться, пише DW.



Попередні результати відповідають екзитполу соціологічного інституту Sora, проведеному на замовлення громадсько-правової медіакомпанії ORF. Згідно з ними Ван дер Беллен мав набрати на виборах 55,5 відсотка.



Для перемоги у першому турі претенденту на пост президента Австрії необхідно було набрати понад 50 голосів.



Президент Австрії відіграє переважно церемоніальну роль, але також є головнокомандувачем армії і може звільнити весь уряд чи канцлера, пише Reuters.



"Більшість - це легко сказати, але абсолютна більшість означає більше голосів, ніж решта разом узятих, і до цього потрібно ставитися дуже серйозно. Я зовсім не був упевнений, що це станеться, але це сталося, і я дуже задоволений", - сказав Ван дер Беллен національному мовнику ORF.

На виборах він змагався із шістьма кандидатами.



На другому місці виборчих перегонів із великим відривом знаходиться представник правої Партії Свободи Франц Розенкранц. Він набрав менше ніж 20 відсотків голосів.



Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен обіймає посаду з 26 січня 2017 року.