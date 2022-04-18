В Австралії розпочато розслідування військових злочинів в Афганістані

18:44 19 листопада Київ, Україна

З метою домогтися матеріальних виплат сім'ям, які втратили близьких під час війни в Афганістані, в Австралії провели військове розслідування, в ході якого звинуватили спецпризначенців, які воювали в Афганістані, у 39 вбивствах солдатів і мирних жителів, повідомляє ABC з посиланням на звіт командувача ЗС Австралії Ангуса Кемпбелла.



Звіт ґрунтується на свідченнях близько 400 свідків, а також більш ніж 20 тисячах документів і понад 25 тисячах фотографій. У ньому містяться докази військових злочинів австралійських військових в Афганістані з 2005 по 2016 рік.



Також Кемпбелл рекомендував провести додаткове кримінальне розслідування по 36 інцидентах, пов'язаних з вбивствами і випадками невиправданої жорстокості.



У березні Міжнародний кримінальний суд схвалив початок розслідувань передбачуваних військових злочинів в Афганістані, скоєних талібами, афганськими силами і військовослужбовцями США.