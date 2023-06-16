В Австралії перекинувся весільний автобус, є жертви

"Настільки жорстоко, сумно і так несправедливо, коли радісний день у такому чудовому місці закінчився такою жахливою втратою людей. Люди наймають автобус на весілля, щоб забезпечити безпеку своїх гостей, і це лише посилює неймовірний характер цієї трагедії", - сказав він.