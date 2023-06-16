В Австралії перекинувся весільний автобус, є жертви

10 людей загинули та 25 отримали травми внаслідок ДТП у штаті Новий Південний Уельс в Австралії. Усі постраждалі чартерним рейсом поверталися із весілля.
Про це повідомляє Reuters.
Наголошується, що аварія сталася ввечері 11 червня поблизу Грети в Хантер-Веллі. Обставини інциденту з'ясовуються. Поки відомо, що поліція затримала 58-річного водія автобуса.
Аварію прокоментував прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.
Про це повідомляє Reuters.
Наголошується, що аварія сталася ввечері 11 червня поблизу Грети в Хантер-Веллі. Обставини інциденту з'ясовуються. Поки відомо, що поліція затримала 58-річного водія автобуса.
Аварію прокоментував прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.
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