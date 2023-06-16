В Австралії перекинувся весільний автобус, є жертви

11:05 12 червня Київ, Україна

10 людей загинули та 25 отримали травми внаслідок ДТП у штаті Новий Південний Уельс в Австралії. Усі постраждалі чартерним рейсом поверталися із весілля.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що аварія сталася ввечері 11 червня поблизу Грети в Хантер-Веллі. Обставини інциденту з'ясовуються. Поки відомо, що поліція затримала 58-річного водія автобуса.

Аварію прокоментував прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.
"Настільки жорстоко, сумно і так несправедливо, коли радісний день у такому чудовому місці закінчився такою жахливою втратою людей. Люди наймають автобус на весілля, щоб забезпечити безпеку своїх гостей, і це лише посилює неймовірний характер цієї трагедії", - сказав він.