В Австралії шукають зниклу капсулу з радіоактивним цезієм на 1400-кілометровій ділянці дороги

09:08 31 січня Київ, Україна

Австралійська гірничодобувна компанія Rio Tinto повідомила про втрату капсули, що містить радіоактивний цезій-137, у штаті Західна Австралія. Її шукають на ділянці дороги близько 1400 км.



Про це пише Reuters.



Зазначається, що капсула діаметром 6 міліметрів була частиною датчика для вимірювання щільності залізняку. Ймовірно, вона випала на шосе під час транспортування з копальні Rio Tinto до міста Перт, столиці Західної Австралії.

"Капсула, яка, ймовірно, випала з вантажівки, була частиною датчика для вимірювання щільності залізняку, яку Rio Tinto Ltd доручила спеціалізованому підряднику для транспортування. У понеділок компанія вибачилася за збитки", - йдеться у повідомленні.

Зникнення капсули виявили 25 січня, більш як через тиждень після того, як датчик привезли в Перт, повідомляє The New York Times.

"За словами влади, капсула, що містить невелику кількість цезію-137, небезпечна радіоактивно. Година впливу на відстані близько метра еквівалентна 10 рентгенівським знімкам, а тривалий контакт може викликати опіки шкіри, гостру променеву хворобу та рак", - зазначає видання.

Головний санітарний лікар штату доктор Ендрю Робертсон попередив громадськість, щоб вони трималися щонайменше за п'ять метрів від капсули, якщо вони її помітять.



Влада визнала, що їм доведеться подолати величезну відстань і що пошуки, ймовірно, займуть тижні.



Представники влади зазначили, що датчик з капсулою був поміщений у дерев'яну скриньку, яку було прикручено до піддону і поміщено до кузова вантажівки з платформою. Вони вважають, що вібрації від вантажівки призвели до розтріскування датчика, а також змістили болт, залишивши дірку на дні коробки. Передбачається, що капсула випала з датчика через отвір на поверхню вантажівки та відскочила на дорогу.



В цей час влада працює над складним завданням пошуку капсули вздовж шляху 1400-кілометрової подорожі вантажівки з півночі Ньюмана — невеликого містечка у віддаленому регіоні Кімберлі — до складу у північно-східному передмісті Перта. Пошук ведеться Департаментом пожежної та аварійно-рятувальної служби штату разом із експертами радіаційної галузі, зазначає Reuters.



У вівторок, 31 січня, Австралійське агентство з радіаційного захисту та ядерної безпеки ARPANSA заявило, що приєдналося до пошуків капсули.

"ARPANSA направила групу розгортання зі спеціалізованим автомобільним та портативним обладнанням для виявлення для підтримки пошуку транспортного маршруту між регіоном Пілбара та Пертом", - йдеться у заяві.

Австралійська організація з ядерної науки та техніки (ANSTO) також направила групи фахівців з радіаційних послуг, а також обладнання для виявлення та візуалізації, повідомляє ARPANSA.

"ARPANSA віддана підтримці зусиль щодо виявлення зниклого джерела та захисту спільноти від шкідливого впливу радіації", - заявили в організації.

Поліція вважає, що зникнення капсули є нещасним випадком.