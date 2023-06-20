В Атлантичному океані зник туристичний батискаф із п'ятьма людьми, в тому числі британським мільярдером

14:44 20 червня Київ, Україна

Невеликий батискаф, який мав доставити туристів на місце аварії "Титаніка" у віддаленому районі Атлантичного океану, зник безвісти.

На борту туристичного батискафа перебувають п'ятеро людей, у тому числі гендиректор і засновник компанії OceanGate Expedition Стоктон Раш, командир підводного човна Поль-Анрі Нарголе та британський мільярдер Хеміш Хардінг.



Через кілька годин після того, як підводний човен зник з радарів, прийомний син Хардінга Браян Саз написав у своїх соцмережах:

«Думки та молитви за мого вітчима Хеміша Хардінга, оскільки його підводний човен зник безвісти, досліджуючи „Титанік“. Пошуково-рятувальна операція продовжується».

За інформацією OceanGate, запас повітря в батискафі із п'ятьма людьми на борту розрахований на 96 годин. З моменту зникнення субмарини минуло понад 30 годин, тож надія на порятунок екіпажу зберігається. Більше того, за даними ЗМІ, один із зниклих туристів вийшов на зв'язок.

"Я в порядку", - написав він, подякувавши всім, хто намагався зв'язатися з ним. Також він зазначив, що команда зосереджена на очікуванні рятувальників.

Як зазначають ЗМІ, приватні підводні екскурсії до уламків «Титаніка» коштують десятки тисяч доларів. Зазвичай занурення до «Титаніка» та підйом на поверхню займають близько восьми годин.



58-річний мільярдер Хеміш Хардінг - власник компанії з продажу та експлуатації авіатехніки Action Aviation. У 2022 році Хардінг як турист здійснив політ у космос на борту пілотованого літака Blue Origin. Також він встановив три рекорди Гіннесса: найшвидша кругосвітня подорож навколо Землі через обидва полюси, найбільша дистанція, пройдена в найглибшій частині океану, та найбільша тривалість перебування на такій глибині.