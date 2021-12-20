В Атланті 8 людей загинули в результаті нападу на спа-салони

12:20 17 березень Київ, Україна

У передмісті Атланти, штат Джорджія в США , сталася серія збройних нападів на спа-салони, вісім людей вбито, один отримав поранення.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

Першим зазнав нападу салон Youngs Asian Massage Parlor в Акуерте, за 50 кілометрів на північ від столиці штату. В результаті стрілянини в салоні загинули чотири людини і ще одна отримала поранення.



Приблизно через годину був атакований салон Gold Spa в районі Бакхед. Там загинули три людини. Ще одна людина була незабаром убита в прилеглому салоні Aromatherapy Spa.



Поліція Джорджії опублікувала орієнтування на підозрюваного у вбивствах, що пересувався на автомобілі.



Через кілька годин підозрюваний був спійманий в окрузі Крисп, більш ніж за 200 кілометрів від місць злочинів. Ним виявився 21-річний Роберт Аарон Лонг.



Поліція вивчає мотиви нападника. Як пише The New York Times, не виключено, що злочин було скоєно на расовому ґрунті. Семеро убитих - жінки, шість з них були азіатками.