В армію рф призивають близько 20 тисяч осіб щомісяця - ГУР
17:37 18 серпня Київ, Україна
Країна-агресор росія продовжує активну мобілізаційну компанію. Щомісяця до лав російської армії призивається близько 20 тисяч чоловіків.
Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов на брифінгу у п'ятницю, 18 серпня.
"Ці заходи продовжуються, і щомісяця близько 20 тисяч людей мобілізуються. Нещодавно мер москви собянін назвав цікаву цифру - 45 тисяч москвичів, які нібито перебувають на фронті. Перед цим ця цифра складала 35 тисяч. Це означає, що мер зізнався, що за кілька місяців лише 10 тисяч москвичів додатково мобілізували. Різними способами, різними методами, але ця кампанія продовжується", – заявив представник ГУР.
Юсов зазначив, що йдеться саме про примусову мобілізацію, водночас дітей чиновників та олігархів вона не торкається. Також активно мобілізують тих, хто нещодавно отримав паспорт росії.
"Це показник критеріїв отримання російського паспорта, який створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і відправлена на війну", - зазначив він.
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