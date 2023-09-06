В армію рф призивають близько 20 тисяч осіб щомісяця - ГУР

"Ці заходи продовжуються, і щомісяця близько 20 тисяч людей мобілізуються. Нещодавно мер москви собянін назвав цікаву цифру - 45 тисяч москвичів, які нібито перебувають на фронті. Перед цим ця цифра складала 35 тисяч. Це означає, що мер зізнався, що за кілька місяців лише 10 тисяч москвичів додатково мобілізували. Різними способами, різними методами, але ця кампанія продовжується", – заявив представник ГУР.