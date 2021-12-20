У Вірменії заборонять російські телеканали

Президент Вірменії підписав закон, згідно з яким мовлення іноземних каналів в країні буде обмежено. Під дію прийнятого національними зборами Вірменії 16 липня закону «Про аудіовізуальних медіа» потрапляють і деякі російські телеканали. До цього моменту в Вірменії показували Перший канал, Россія.Культура, РТР Планета і Мир.

Відповідно до одного з його положень, зарубіжні аудіовізуальні програми можуть ретранслювати без ліцензії тільки на підставі міждержавного договору.

Керівник відділу ліцензування Ліан Дохікян пояснила, що іноземні телеканали зараз мають ліцензії, які діятимуть мінімум до 20 січня 2021 року.

"Якщо до цього будуть укладені міждержавні договори, то вони продовжать свою діяльність на підставі цих договорів", - пояснила вона.

Раніше міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність заборони до показу ряду російських фільмів на території України.