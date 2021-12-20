В Арктиці проходять спільні навчання ППО США і Канади

За даними Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), сьогодні, 21 березня, почалися спільні маневри США і Канади в Арктиці. Ці навчання покликані зміцнити оборону північних рубежів країн-учасників.
Зазначено, що ці маневри потрібні для "підвищення готовності" і для демонстрації можливості захищати свої кордони.
Раніше джерело The Wall Street Journal повідомило, що президент США Джо Байден звернувся до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням збільшити витрати на оборону, в тому числі на модернізацію NORAD.
Система NORAD складається з супутників, наземних радарів і баз ВПС, в основному розташованих на Алясці і на північних територіях Канади. Призначення NORAD полягає в попередженні США і Канади про будь-яку атаку з півночі.
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