У Аргентині лагуна забарвилася в рожевий колір

21:16 26 липня Київ, Україна

Вода в лагуні Корфу в Патагонії, на півдні Аргентини стала рожевою через сульфіт натрію, який використовують на рибопереробних заводах.

Місцева влада запевняє, що дозвіл на скидання було надано офіційно, вода безпечна і через кілька днів очиститься сама.



Втім, люди скаржаться на жахливий запах і полчища мух.





У свою чергу, екологи наполягають, що перед скиданням подібні відходи повинні бути оброблені і очищені.





