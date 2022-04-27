У Аргентині лагуна забарвилася в рожевий колір

Вода в лагуні Корфу в Патагонії, на півдні Аргентини стала рожевою через сульфіт натрію, який використовують на рибопереробних заводах.
Місцева влада запевняє, що дозвіл на скидання було надано офіційно, вода безпечна і через кілька днів очиститься сама.
Втім, люди скаржаться на жахливий запах і полчища мух.
Втім, люди скаржаться на жахливий запах і полчища мух.
У свою чергу, екологи наполягають, що перед скиданням подібні відходи повинні бути оброблені і очищені.
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