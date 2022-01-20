В аптеках США безкоштовно видаватимуться медичні маски.

08:53 20 січень Київ, Україна





Усього буде доступно 400 мільйонів безкоштовних медичних масок N95 (KN95). За інформацією американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), такі маски більш надійні для захисту від COVID-19, ніж звичайні тканинні.



Маски N95 виготовлені з декількох шарів матеріалу і щільно прилягають до обличчя. Маркування «95» свідчить, що така маска здатна фільтрувати до 95% небезпечних частинок розміром від 0,3 мікрона. Американці зможуть отримати безкоштовні респіратори зі Стратегічного національного запасу, в аптеках та оздоровчих центрах по всій країні, повідомили у Білому домі.Усього буде доступно 400 мільйонів безкоштовних медичних масок N95 (KN95). За інформацією американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), такі маски більш надійні для захисту від COVID-19, ніж звичайні тканинні.Маски N95 виготовлені з декількох шарів матеріалу і щільно прилягають до обличчя. Маркування «95» свідчить, що така маска здатна фільтрувати до 95% небезпечних частинок розміром від 0,3 мікрона.

Нагадаємо, у 2022 році Латвія заборонить носити тканинні маски від COVID-19 у громадських місцях замість медичної маски чи респіратора FFP2.



У МОЗ Латвії кажуть, що ефективність цих медичних масок вища, ніж масок з будь-яких інших матеріалів, і досягає 90%.. У той же час тканинні маски недостатньо захищають, а також не затримують дрібні частинки вірусу під час вдиху.