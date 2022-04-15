В Амстердамі встановили перший в світі міст, надрукований на 3D-принтері

14:49 16 липня Київ, Україна

У нідерландському місті Амстердам , за участю королеви Максими був відкритий перший в світі пішохідний міст зі сталі, надрукований на 3D-принтері.

Про це повідомляє Gemeente Amsterdam.

"Міст, надрукований на 3D-принтері, був встановлений над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Це перший в світі 3D-друкований міст, повністю виготовлений із сталі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що міст тимчасовий. Уже через два роки його замінять на звичний, який зараз на реставрації.



У той самий час встановлений міст, який був надрукований на 3D-принтері, буде знаходитися під пильним наглядом розробників і вчених. Зокрема, вони будуть вивчати, як буде реагувати міст на погодні умови, переміщення пішоходів. Міст виготовлений з нержавіючої сталі і важить 6 тонн. Конструкція оснащена спеціальними датчиками, які допоможуть дослідникам вести спостереження за



Створена за допомогою 3D-друку конструкція з'явилася завдяки нідерландській компанії MX3D. У той самий час встановлений міст, який був надрукований на 3D-принтері, буде знаходитися під пильним наглядом розробників і вчених. Зокрема, вони будуть вивчати, як буде реагувати міст на погодні умови, переміщення пішоходів. Міст виготовлений з нержавіючої сталі і важить 6 тонн. Конструкція оснащена спеціальними датчиками, які допоможуть дослідникам вести спостереження за мостом в режимі реального часу. Також це дозволить виявити, коли мосту потрібен ремонт. А ще можна дізнатися, скільки саме пішоходів щодня переходять по мосту.Створена за допомогою 3D-друку конструкція з'явилася завдяки нідерландській компанії MX3D.

"Ми показали, що можна друкувати великі форми в металі", - зазначив гендиректор MX3D Хейс ван дер Велден.

Вперше міст був представлений на нідерландському тижні дизайну в Ейндховені в жовтні 2018 року. Там проєкт отримав відразу кілька нагород.