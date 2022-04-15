В Амстердамі встановили перший в світі міст, надрукований на 3D-принтері

У нідерландському місті Амстердам, за участю королеви Максими був відкритий перший в світі пішохідний міст зі сталі, надрукований на 3D-принтері.
Про це повідомляє Gemeente Amsterdam.
Відзначається, що міст тимчасовий. Уже через два роки його замінять на звичний, який зараз на реставрації.
У той самий час встановлений міст, який був надрукований на 3D-принтері, буде знаходитися під пильним наглядом розробників і вчених. Зокрема, вони будуть вивчати, як буде реагувати міст на погодні умови, переміщення пішоходів. Міст виготовлений з нержавіючої сталі і важить 6 тонн. Конструкція оснащена спеціальними датчиками, які допоможуть дослідникам вести спостереження за мостом в режимі реального часу. Також це дозволить виявити, коли мосту потрібен ремонт. А ще можна дізнатися, скільки саме пішоходів щодня переходять по мосту.
Створена за допомогою 3D-друку конструкція з'явилася завдяки нідерландській компанії MX3D.
Вперше міст був представлений на нідерландському тижні дизайну в Ейндховені в жовтні 2018 року. Там проєкт отримав відразу кілька нагород.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі